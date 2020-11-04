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【管理Tips】遭惡意批評・遇上軟皮蛇？善用說話技巧反擊職場乞人憎行為

商管策略 13:13 2020/11/04

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在職場上，有很多同事會在老闆面前表現積極，甚麼事都說「好」。但追問進度時總有藉口，「某某要求我中午前把資料給他，必須優先處理。」讓人沒辦法再要求他做甚麼。法國心理社會學家 Gilles Azzopardi 指出，除了陽奉陰違的同事，職場常見的討厭行為還包括人身攻擊、瞧不起人、傲慢自大等。多數人遇到這種情況，說不過對方，只好吞聲忍氣，但其實可以用說話技巧反擊。

（1）被忽略，反覆提出要求

對任何事都說好，卻很少付諸行動的人，如果你拆穿他，他只會更不肯配合。最有效的方法是不厭其煩地重複你的需求，並尊重對方立場：「我明白你有事在忙，但是無論如何，我都需要你的幫忙。」堅持到對方向你讓步。

（2）被輕視，直接、坦率反擊

面對自認卓越不凡、帶著輕蔑態度與同事打交道的人，只有一種方法：坦率、直接爭辯，毋須擔心跟對方起衝突，因為傲慢自大的人，會尊敬站出來反擊他的人。

身邊又有個點算？ 認清5種職場小人懂技巧免被人「踩住上」見下頁

（3） 遇攻擊，詢問對方本意

「我早就警告過你，都是你的錯！」遇到強迫、威脅和責罵，可以詢問對方「您的意思是？」「您能不能多告訴我一些？」要求對方解釋，能讓你有更多時間思考，對問題有更好的想法。面對這類人的重點是不要立刻回應。不必為自己辯解，也不要用同樣的話反擊。如果太過憤怒、控制不到情緒，應先停止接觸，離開現場。如果努力後依然無法終止攻擊，就果斷結束關係。

薪金公開・同事互相批評 Netflix另類管理文化成致勝之道見下頁

遇到強迫、威脅和責罵，可以要求對方解釋，能讓你有更多時間思考，對問題有更好的想法

（4）遇批評，勇於表達感受

面對羞辱你能力、外表的人，要明確告訴對方感受：「你的批評讓我覺得很受傷，你到底想說甚麼？」通常對方會為了脫身說他只是開玩笑。此時，絕對不能輕易放過對方，要逐字引述他的話，再次表達你的感受：「對你來說，或許只是開玩笑，但對我而言……」 

環境太靜反而無法工作？用白噪音扮「辦公室」提升專注力見下頁

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Photo﹕istock

撰文 : 廖淑瑩

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