【數碼營銷】疫情期間直播用戶增長70% Instagram推3大更新助企業搵真銀

新冠肺炎疫情促使不少企業開拓網上業務，除了開設網店，有些企業更會在 Instagram（IG）直播。據 Facebook 統計，美國地區使用直播功能的用戶與疫情爆發前增長近 70%，而 Instagram 針對直播用戶數目大增，近日更新直播功能。更新的功能包括：

（1）延長直播時間

以往 IG 只可進行最長 1 小時直播，更新後可延長至 4 小時。至於 Facebook 的直播時間原本已經是 4 小時，若是用電腦直播或是其他 API （應用編程介面），更能延長至 8 小時。現在 IG 時間也延長，或許是 Facebook 觀察到有愈來愈多用戶在使用 IG 的直播功能而更新，未來用戶想使用 IG 直播就不會被打斷。

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不過值得注意的是，要使用這項功能，Facebook 規定帳號必須有「良好信譽」（Good standing），即過去沒有侵犯著作權與違反社群規定的帳號才能使用。

（2）新增直播影片曝光渠道

為了鼓勵更多用戶收看直播，IG 也會將直播中的影片曝光在 IGTV 與探索（Explore）頁面，讓創作者在進行直播時更容易觸及其他用戶。

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▲ 現在IG允許用戶可存取直播影片30天，而且提供用戶下載、編輯影片，讓用戶可以將直播內容再上傳至其他社交平台

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（3）直播影片典藏

IG 也宣布未來可以將直播影片典藏，存取 30 天 。過去典藏功能只包含個人貼文與限時動態，若想永久保存直播影片，便必須在直播結束後即時選擇上傳至 IGTV。現在 IG 允許用戶可存取直播影片 30 天，而且提供用戶下載、編輯影片，讓用戶可以將直播內容再上傳至其他社交平台。

此外，IG 也將測試另一項新功能，讓粉絲在直播互動中可以購買「頭號粉絲」的徽章頭銜 ，讓粉絲的留言會更容易被直播看見，增加兩者的互動性。徽章預計會有 3 種，價格分別為 0.99、1.99 及 4.99 美元。IG 率先在美國地區中 5 萬名創作者帳戶測試，預計未來其他地區的用戶可使用這項功能。

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