【附購買詳情】日本 Skater 恐龍兒童平面口罩 現貨售$35/10個起

網店一番屋表示，正開售日本 Skater 恐龍兒童平面口罩。



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店方指，日本 Skater 恐龍兒童平面口罩已到貨，所以買家購買後即可使用。注意口罩現貨只有 500 包，數量有限售完即止。在店方購滿 $200 包 100 個自取點 / 自取車取貨，否則要付 $10。

▲ Skater 恐龍兒童平面口罩

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-日本直送，正版正貨

-三層不織布製造

-99% 有效阻隔 PM2.5、病毒、飛沫、花粉

-耳位特別設計戴得耐都唔會耳仔痛

-適合4歲以上小朋友使用

-平面設計，鼻位附有鋼線

-Size 90 x 145mm

-1包有10個



優惠價 $38/包

超筍價 $35/包 (5包起)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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