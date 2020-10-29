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【售$0.7一個】 榮華餅家都出港產口罩! Level 2 水平 First Mask 可用$7優惠價換購10個 附購買詳情

商管策略 04:04 2020/10/29

分享：

有業內人士指，香港有超過 200 間口罩廠，但仍有後來者加入戰團。今次推出港產口罩的，卻是人人皆知的榮華餅家。
  
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

榮華表示，經過多月努力，旗下成員「勵康置業有限公司」之口罩廠房已於 2020 年  8 月投入生產，為集團旗下員工提供自家製優質口罩  First Mask。

為慶祝香港榮華成立 70 週年，顧客凡於香港榮華餅家分店購物折實滿 $70，即可以優惠價 $7 換購一包 10 個裝 First Mask 口罩，每次最多可以換購兩包口罩。

其他內容】  【附購買方法】意大利專利! 港廠Real Care口罩推 1 蚊 1 個 LEVEL 2口罩優惠 廠方更會捐錢作兒童服務

榮華 First Mask 口罩規格

-ASTM Level 2標準
-細菌過濾效率(BFE)≥98%
-微粒子過濾效率(PFE) ≥98%
-成人尺寸
-生產廠房於香港元朗

其他內容】  【附購買連結】日本製造! 3E>99% KOWA 三次元口罩屈臣氏售 $28 包

榮華港產口罩First Mask

其他內容】 【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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