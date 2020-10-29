【售$0.7一個】 榮華餅家都出港產口罩! Level 2 水平 First Mask 可用$7優惠價換購10個 附購買詳情

有業內人士指，香港有超過 200 間口罩廠，但仍有後來者加入戰團。今次推出港產口罩的，卻是人人皆知的榮華餅家。



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榮華表示，經過多月努力，旗下成員「勵康置業有限公司」之口罩廠房已於 2020 年 8 月投入生產，為集團旗下員工提供自家製優質口罩 First Mask。

為慶祝香港榮華成立 70 週年，顧客凡於香港榮華餅家分店購物折實滿 $70，即可以優惠價 $7 換購一包 10 個裝 First Mask 口罩，每次最多可以換購兩包口罩。

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榮華 First Mask 口罩規格



-ASTM Level 2標準

-細菌過濾效率(BFE)≥98%

-微粒子過濾效率(PFE) ≥98%

-成人尺寸

-生產廠房於香港元朗

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▲ 榮華港產口罩First Mask

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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