【附購買連結】多款Sanrio可愛圖案口罩 獨立包裝一田賣$99/30個

一田百貨網店即將開售 4 款 Sanrio 可愛圖案口罩。



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今次發售的四款 Sanrio 公仔圖案口罩，包括 :XO仔、Kuromi、Little twin stars

和大口仔。此口罩採用漸變效果，加上襯色耳帶，設計更加吸引可愛。此口罩一盒 30 個，售 $99。注意至截稿前產品剛上架，尚未開賣。

▲ Sanrio可愛圖案口罩

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▲ Sanrio可愛圖案口罩

口罩規格



-成人款/中童款

-獨立包裝

-PFE ≥ 95%

-BFE ≥ 99%

-中國製造

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▲ Sanrio可愛圖案口罩

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▲ Sanrio可愛圖案口罩

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▲ Sanrio可愛圖案口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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