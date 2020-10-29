【一番街重現?】番禺驚現「偽歐洲名店街」！OMG 網紅直播街山寨招牌成賣點

早前，中國佛山出現了一條跟日本澀谷六丁目一番街超像的「中國版一番街」，甚至引起日本網民注意。可惜，有關當局很快就要求作出整改，最終大部分日式招牌、旗幟被拆走或遮蓋，並改爲懸掛五星國旗。不過很快，有日媒就發現廣東省番禺亦出現了一條名為「OMG 網紅直播街」的打卡點，當中不少招牌同樣令人哭笑不得！



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這條「OMG 網紅直播街」處於室内，遠看像歐洲的名店街。有趣的是，整條街都掛滿了「名店」的招牌，但這些招牌全部都充滿山寨元素。如「GUCCI」竟然變成了「CUCCI」，「Tiffany & Co.」竟然變成紅色，就連 Starbucks 的美人魚都變成戴綠帽的女子，十分搞笑。

▲ OMG 網紅直播街

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雖然這條街充滿山寨元素，但不少遊客都表示玩得頗開心。因爲場内有不少歐陸風情建築，雖然招牌都是假的，但就有一種「偽出國」的感覺。大家又覺得呢？

▲ OMG 網紅直播街

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▲ OMG 網紅直播街

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