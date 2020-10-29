  • 23°C
香港時間 : 20201029日 (四) 03:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【一番街重現?】番禺驚現「偽歐洲名店街」！OMG 網紅直播街山寨招牌成賣點

行內熱話 03:17 2020/10/29

分享：

早前，中國佛山出現了一條跟日本澀谷六丁目一番街超像的「中國版一番街」，甚至引起日本網民注意。可惜，有關當局很快就要求作出整改，最終大部分日式招牌、旗幟被拆走或遮蓋，並改爲懸掛五星國旗。不過很快，有日媒就發現廣東省番禺亦出現了一條名為「OMG 網紅直播街」的打卡點，當中不少招牌同樣令人哭笑不得！
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

這條「OMG 網紅直播街」處於室内，遠看像歐洲的名店街。有趣的是，整條街都掛滿了「名店」的招牌，但這些招牌全部都充滿山寨元素。如「GUCCI」竟然變成了「CUCCI」，「Tiffany & Co.」竟然變成紅色，就連 Starbucks 的美人魚都變成戴綠帽的女子，十分搞笑。

OMG 網紅直播街

其他內容】  【附購買方法】意大利專利! 港廠Real Care口罩推 1 蚊 1 個 LEVEL 2口罩優惠 廠方更會捐錢作兒童服務

雖然這條街充滿山寨元素，但不少遊客都表示玩得頗開心。因爲場内有不少歐陸風情建築，雖然招牌都是假的，但就有一種「偽出國」的感覺。大家又覺得呢？

OMG 網紅直播街

其他內容】 【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

OMG 網紅直播街

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 梁綺文

相關文章

【無人機展出事】中國無人直升機「掠奪者」墜機收場 大會:就當成現場消防演練吧!
2020/10/28
【無人機展出事】中國無人直升機「掠奪者」墜機收場 大會:就當成現場消防演練吧!
【疫市營商】無塵間即叫即製訂造特色口罩　港產口罩廠疫市投資 300 萬開實體概念店
2020/10/28
【疫市營商】無塵間即叫即製訂造特色口罩　港產口罩廠疫市投資 300 萬開實體概念店
逆市開店! 人氣餐廳大渣哥開新分店 正式進駐港島區
2020/10/28
逆市開店! 人氣餐廳大渣哥開新分店 正式進駐港島區
網紅 廣東省 佛山 番禺 歐洲 中國 GUCCI 星巴克

上一篇文章

【附購買連結】多款Sanrio可愛圖案口罩 獨立包裝一田賣$99/30個

下一篇文章

【附購買連結】日本製造! 3E>99% KOWA 三次元口罩屈臣氏售 $28 包
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣