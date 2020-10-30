  • 23°C
香港時間 : 20201031日 (六) 04:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限聚令放寬】入座率上限放寬遊客區冰室受惠　生意微升1成仍需靠外賣幫補

業界頭條 19:44 2020/10/30

分享：

招牌焗豬排飯。

新冠肺炎疫情反覆緩和，限聚令開始放寬，政府 30 日起餐館入座人數上限放寬至 75%，每枱最多可坐 6 人。位處遊客區的尖沙嘴冰室東主指生意上升 1 成，算能幫補少少疫情爆發之前顧客鼎盛的損失。

「三餐冰室」漆咸道南分店開業年多， 負責人馬雄才（Sam）說：「 雖然風格上餐廳走港式懷舊風，但為迎合年輕人市場，我們特意請來插畫家幫我們畫卡通主題圖畫，結合茶餐廳食物和屋邨文化；疫情來到後，本身我們用易拉架分隔座位，後來重新印製分隔膠版，利用主題圖畫裝飾店舖。」

食肆每枱人數放寬至6人 火鍋店：3成座位仍停用放寬入座率才有效見下頁

三餐冰室的卡通主題圖畫。

馬雄才說：「隨著附近白領結束在家居工作，鄰近健身室重開增加客源，生意進一步回升。政府公布每枱限坐 6 人，其實對我們影響不大，畢竟小餐廳多數是 4 人枱，反而餐館人數上限放寬至 75% 會有幫助，生意再上升 1 成。」

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

雖然用上了隔板，但反而裝飾了餐廳。

他又指，店舖附近人流已比增加逾兩成，餐廳現時可做到全盛期 8 成生意額。雖然受限聚令影響入座率僅可 50% ，但客人已開始習慣，堂食客會盡快吃完，也有更多人願意叫外賣。過往客人見到餐廳爆滿會慢慢等，現時很多人都會外賣自取，整體營業額影響力不太大。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間  <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 陳文政

相關文章

【遙距營商計劃】D-Biz 審批爭議大　業界晤政府望改善規程加快批核增透明度
2020/10/28
【遙距營商計劃】D-Biz 審批爭議大　業界晤政府望改善規程加快批核增透明度
逆市開店! 人氣餐廳大渣哥開新分店 正式進駐港島區
2020/10/28
逆市開店! 人氣餐廳大渣哥開新分店 正式進駐港島區
疫情 商業營銷 限聚令 茶記冰室 新冠肺炎疫情 港式 外賣 尖沙咀 在家工作 餐廳

上一篇文章

【營銷Tips】 夾公仔機店屢遭爆竊失過萬元獎品　商會：應為貨物投保否則後果自負

下一篇文章

【附購買連結】高貴登場! 屈臣氏 WATSMASK 又出新色口罩 玫瑰紅暗花Lv3口罩即日發售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣