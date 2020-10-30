【限聚令放寬】入座率上限放寬遊客區冰室受惠　生意微升1成仍需靠外賣幫補

▲ 招牌焗豬排飯。

新冠肺炎疫情反覆緩和，限聚令開始放寬，政府 30 日起餐館入座人數上限放寬至 75%，每枱最多可坐 6 人。位處遊客區的尖沙嘴冰室東主指生意上升 1 成，算能幫補少少疫情爆發之前顧客鼎盛的損失。

「三餐冰室」漆咸道南分店開業年多， 負責人馬雄才（Sam）說：「 雖然風格上餐廳走港式懷舊風，但為迎合年輕人市場，我們特意請來插畫家幫我們畫卡通主題圖畫，結合茶餐廳食物和屋邨文化；疫情來到後，本身我們用易拉架分隔座位，後來重新印製分隔膠版，利用主題圖畫裝飾店舖。」

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▲ 三餐冰室的卡通主題圖畫。

馬雄才說：「隨著附近白領結束在家居工作，鄰近健身室重開增加客源，生意進一步回升。政府公布每枱限坐 6 人，其實對我們影響不大，畢竟小餐廳多數是 4 人枱，反而餐館人數上限放寬至 75% 會有幫助，生意再上升 1 成。」

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▲ 雖然用上了隔板，但反而裝飾了餐廳。

他又指，店舖附近人流已比增加逾兩成，餐廳現時可做到全盛期 8 成生意額。雖然受限聚令影響入座率僅可 50% ，但客人已開始習慣，堂食客會盡快吃完，也有更多人願意叫外賣。過往客人見到餐廳爆滿會慢慢等，現時很多人都會外賣自取，整體營業額影響力不太大。

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