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【疫市營商】疫情未完照引入日式甜品店　餐飲策劃顧問：香港人始終愛日本品牌

商管策略 08:45 2020/11/13

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Mille Mele Tokyo 將在屯門開新分店

香港人始終愛日本文化，特別是飲食類，故日本「過江龍」蘋果批店 Mille Mele Tokyo 無懼疫情，今年 4 月照登陸香港開業。近年多開始日本知名品牌進駐本港，背後是由餐飲策劃公司在港日兩地穿針引線，究竟他們如何看待近期香港飲食市場？

日本世界一蘋果批專門店 Mille Mele Tokyo 4 月先後銅鑼灣及尖沙咀開店，10 月份在屯門開新分店。一般品牌著重「轉數」生產數量，但 Sunrise F&B Consultancy Group 創辦人 Ivan Lam（Hayashi San）認為，「貴精不貴多」自己著重品質，投資約 7 位數金額設食品加工工場，以便監控品質。

逆市開店! 人氣餐廳大渣哥開新分店 正式進駐港島區 【見下頁

餐飲策劃公司 Sunrise F&B Consultancy Group 創辦人 Ivan Lam（Hayashi San）。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題【見下頁

香港小店重示店鋪數量和生產力，Ivan 認為這兩多因素不是考慮點，店舖少反而易於控制範圍，集中引入多個品牌（Trademix），故將中高階品牌引入香港。現時 Mille Mele Tokyo 其中之一品牌進駐本地，未來會引入東都班戟到銅鑼灣 Fashion Walk。

同時，從事餐飲顧問 5 年的 Ivan 又是 Mille Mele Tokyo 餐飲策劃顧問，努力協助初創企業開拓海外市場，亦幫助海外子公司引進品牌。至於有何挑選準則， 他解釋：「非選『大路』日本品牌，主要引入香港人到日本旅遊喜愛品牌。」

【疫市開張】毋懼疫情月租百萬照 GO？一文看清香港疫市擴張人氣零售品牌見下頁

Ivan Lam 透露，圖中人氣蘋果批因應時節選用合適食材。

Ivan 又認為，香港人對蘋果批認識來自麥當勞（Mcdonald's），新冠肺炎疫情下禁堂食令和限聚令等情況對香港、日本，甚至亞洲來說，甜點可說是心靈救贖，且甜點是女士專屬，看好甜品市場。他透露：「跟日本 brand owner（品牌創辦人）相熟關係，新冠肺炎疫情下利用視像形式開會，而自己任職日本料理廚師，利用視像將料理經驗駐港工場，培訓一環容易解決。」

近年日本品牌紛紛引進香港市場，Ivan 表示，之前本港經濟穩定時，反而更少引進日本品牌，當時日本公司多開拓新加坡和台灣等市場；時移勢易，現時 DON DON DONKI 殿堂在香港動作頻頻，拉麵店等日本餐飲企業欲克服疫情環境差及經濟形勢擴充。不過，受新冠肺炎疫情影響未能面對面培訓，打亂擴展計劃。

「東京香蕉」8星期賣出200萬粒朱古力！3 招令消費者乖乖「埋單」見下頁

Ivan 指 Sunrise 在港設工場作品質監控，同時疫情下透過料理經驗作視像培訓。

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

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撰文 : 鍾采餘

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