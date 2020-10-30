動態影像需求大! 本地公司生意逆市激增 28% 與地產商合作助年青人投身影像設計行業

隨著社交平台興起，影像呈現的方式亦不只局限於電視或雜誌上。市場對於新興行業如動態影像設計的需求上升，有本地設計公司在疫情期間的營業額逆市大增 28%，最近亦與地產商合作舉行工作坊，吸引年輕人投身影像設計行業。

影像產業新氣象 打破傳統營運模式

eMotionLAB 創辦人及創意總監曾為民表示，隨著社交媒體興起及智能手機普及化，動態影像成為未來不可或缺的一部分。她又指，商業及客戶宣傳上，對動態影像設計需求與日俱增，但相關發展並未獲得適切的培訓配套及關注。相比起傳統廣告公司，eMotionLAB 在執行上較為靈活，而且作品未有太多的時間限制。曾為民解釋，動態影像產業可以有很多呈現方法，並不只是局限在影片。此外，公司有十多個動態影像設計師參與前期創作，比起傳統廣告公司在人手分配方面較為靈活。雖然疫情影響各行各業，但 eMotionLAB 卻逆市擴充，而公司今年首 2 季錄得 28% 的營業額增長。曾為民指，品牌形象對大企業十分重要，即使疫情之下他們未有減少對廣告方面的投資。

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▲ eMotionLAB在尖沙咀中心外牆的作品

動態影像需求大 助年輕人入行

eMotionLAB 亦與信和集團合作，推出為期 6 個月的「Feel the Motion」計劃 (按此報名)，為有志於動態影像設計行業發展的人才提供學習及進修的機會(10月31日截止報名)。 計劃中的「創意教學工作坊」將在今年 11 月至明年 2 月，逢星期六以網上形式舉行，提供 12 堂網上動態影像設計課程，包括理論課程、練習和小組培訓，計劃將會選出 30 名學員參與。學員須完成指定的作業，每項作業都會得到一對一的導師專業指導及評價；學員除可獲全額資助修讀上述課程，更可獲得進修資助金港幣 $5,000，及有機會參與「實踐項目」，學員可以個人或團體名義參加實踐項目，並平分最多港幣 $120,000 獎金。

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