【附購買連結】HKSTW 兒童口罩 Neigbuy 超抵價賣 $38/50片

Neigbuy 表示，正發售HKSTW 兒童口罩。



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店方指，現即時快閃發售HKSTW 兒童口罩。它口罩原價 $129，現特價售價為 $38/50片。買家購買產品後，可在店方指定 200 間取貨點取貨!

HKSTW 小童口罩規格

香港公司中國自設廠房

有30年做工廠經驗

-能有效阻擋 飛沫、細菌、灰塵

-能減輕悶熱不適的感覺

-耳帶採用柔軟圓形鬆緊帶，長時間佩戴也不易造成耳朵疼痛。

-採用3S 無紡布，柔軟不刮面。

-阻隔95％微粒：PFE測試

-阻隔98％細菌：BFE測試

-Level 1

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▲ HKSTW 兒童口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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