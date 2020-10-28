【疫情雙十一】天貓雙11內地消費者支持國貨？調查：「報復式消費」會遠離美國品牌

每年阿里巴巴/天貓的「雙11」購物節帶動中國消費者的購買熱潮。有調查指出，這次的中國消費者將將出現「報復式消費」，但傾向購買本土產品，並減少對美國品牌的依賴。

《CNBC》報道，全球顧問機構 AlixPartners 調查顯示，66% 中國消費者表示，在「雙11」活動期間將購買國內品牌多於外國品牌。調查指出，今年有39% 的中國消費者計劃在「雙11」花費更多金錢購物，只有 15% 的消費者計劃減少購物支出，主要是對新冠肺炎疫情的經濟影響仍有疑慮。AlixPartners 還發現，約 57% 中國消費者計劃在美國產品上花較少的錢，39% 的消費者也打算減少對歐洲品牌的支出。

Amazon 領「黑色星期五」前哨戰 Prime Day 營業額衝 780 億元【見下頁】

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗 先問自己4個關鍵問題【見下頁】

AlixPartners 消費者產品業務全球聯合負責人兼公司董事總經理 David Garfield 表示，就過往歷史而言，美國產品一向較受歡迎，但中國消費者逐漸發現其他產品的好處，主要是受到地緣政治或貿易戰影響。

國際旅遊基本上因新冠肺炎疫情停滯不前，中國富裕消費者卻在國內大買奢侈品。根據 AlixPartners 的調查顯示，中國是最多消費者購買奢侈品的國家，約佔 43%，其次是日本佔 30%，而美國則排在第 5 位。Garfield 指，對中國製造商而言，這是真正的進步，令到他們在奢侈品推銷的手法變得更純熟。

減3萬銷售渠道收入反增52%！Nike完美示範O2O征服消費者【見下頁】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：阿里足跡