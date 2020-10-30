【疫市營商】酒吧今起可營業至凌晨2時　業界期待「萬聖節及時雨」料生意升兩成

新冠肺炎肆虐，政府推出有史以來最嚴厲的限聚令，隨着疫情放緩，限聚令亦開始放寬，今日（27日）起酒吧可營業至翌日凌晨 2 時，每枱限坐 4人。有酒吧東主歡迎新措施，料生意將上升兩成。

尖沙咀諾士佛臺樓上酒吧「咕嚕」東主楊劍豪表示不少行家都在近期相繼結業：「早前酒吧強制休業便已經很傷，後來容許重開但要凌晨 12 時關門，客人根本就不想來。換轉我做客人，吃完飯要找地方放鬆都會考慮盡不盡興。12 時要走，不如聚會完便乾脆回家。」

▲ 楊劍豪指有不少熟客都改為去 Party Room 或者酒店。

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楊劍豪指出，確有不少客人改去 Party Room 或到酒店包房，到時候又可以飲酒又不用限聚 4 人。他嘆息：「現在連生日派對都不會在酒吧搞，大部分客人都轉到流失到其他地方消遣，我們酒吧生意跌了差不多 6、7 成。酒吧想做得住，要甚有特色食物酒水，要甚有特別東西玩，有獨特的吸引力。否則平時酒吧客人多數在晚上 10 時、11 時出動，12 時要關門的話，即是 11 時要 Last order ， 11:45pm 要清場，怎做生意？為了吸引客人，酒吧業通常 9 點前會是 Happy Hour ，酒水價格差不多買一送一，盈利低。如果 9 點後才賺錢，營業 1 日只賺兩個小時，生意維持不下去的。」

▲ 萬聖節將至，新措施估計有望刺激當天消費。

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酒吧強制停業兩個月已令不少小酒吧結業，部分斥資數百萬的大酒吧更慘，連租金也付不出，有些做了一兩年的酒吧都要損手離場。楊劍豪坦言，部分酒吧按捺不住「挺而走險」，偷偷延長至凌晨營業，其實都是為了想辦法交租出糧。

如今政府公布酒吧可以營業至凌晨 2 時，楊劍豪認為是及時雨：「估計客人會重新考慮光顧酒吧，生意估計可以上升兩成。雖然只是兩小時，但對我們酒吧業界來說這兩小時差很多的。」

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