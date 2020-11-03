【SME學堂】「東京香蕉」8星期賣出200萬粒朱古力！3 招令消費者乖乖「埋單」

8 星期賣出 200 萬粒朱古力是甚麼概念？大概是每日有接近 4 萬人購買同一款產品，且持續 56 日。能夠創出這樣的銷量佳績，正是 KitKat 在 2017 年推出的東京香蕉（東京ばな奈；TOKYO BANANA）朱古力。其實，日本純朱古力和朱古力一直受消費者歡迎，製造商更採取 3 招吸引消費者乖乖付鈔購買產品。

（1）外型入手： 好看又好玩

朱古力的外型眾多， 但日本品牌的聰明之處在於會推出「奇形怪狀」的朱古力，並不只是為了吸引人購買，有時候是將產品和文化元素以及消費場景結合。 例如 Bourbon 的樹樁形朱古力，最初的設計思路是打造能「一口吞下」、「便攜」朱古力，而這兩個特點使它成為適合出遊、野餐的零食，因此品牌將產品造成樹樁的造型，配合其形象。

東京知名朱古力品牌 EYECON SHOP 則以「吟味文學」為概念，將日本著名詩人古川俊太郎的詩歌，印在可可含量達 70% 的朱古力上。產品一推出，引起市場討論，發售時很快便售罄。

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▲ TOKYO BANANA 也會聯乘其他品牌推出產品。

（2） 故事要出色：傳統又新潮

除了在外形上下工夫，日本品牌也很會講故事。日本零食評論網站 Mognavi（もぐナビ） 2015 年起 每年年中和年底都會發表「日本零食大賞」，是以網民評分為主要評判標準。松尾（Tiorl） 的黃豆粉年糕夾心 朱古力 上市之初就獲得該網站 2019上半年 朱古力 類零食第一名，今年又獲得 Mognavi 綜合大賞第一名。這款產品用黃豆粉 朱古力 搭配年糕夾心，造就了非常地道的日本風味，獲得消費者的認可。產品口味突出之餘， 也透露出了日本朱古力品牌推出新口味的思路：和其他節日食品、地域特色食品，或者其他本國文化元素結合。

例如 KitKat 在 2019 年 9 月推出的柚子酒朱古力，就是和日本前足球運動員、新世代釀酒人中田英壽合作推出的產品，選用的柚子酒是來自日本高知縣老牌酒莊「濱川商店」的「美丈夫」。

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▲ KitKat在2019年9月推出的柚子酒朱古力

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(3) 原料要出眾：好吃又好用

日本是最早提出「功能性食品」的國家，並於 2015 年實行功能性標示食品（FFCs）制度。據市場研究公司富士經濟估計，今年功能性標示食品的市場規模將超過 3,000 億日圓。日本樂天 (LOTTE) 在 2015 年 10 月推出含有乳酸菌的 Sweets Days 朱古力，直到 2016 年 9 月，產品已經在日本售出了 2 千萬份。

至於固力果（Glico） 的 LIBERA 系列朱古力，添加了不易消化的膳食纖維。官網宣稱，這種成份具有抑製糖和脂肪的吸收的功能。 該系列還有一款添加了蝦青素的產品，也有研究表明，蝦青素對緩解視力疲勞有一定的作用。

▲ 固力果 (Glico) LIBERA系列朱古力

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Photo﹕京東、雀巢、Lotte、固力果、KitKat