口罩工廠新開概念店 240款口罩夾糖式任揀 可參觀口罩生產情況 舊客戶可領取專屬禮品

近來香港口罩廠有一股開自家門市熱潮，口罩工廠新開概念店不但裝潢時尚，更設有口罩生產線，讓客人可看見口罩生產情況。



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口罩工廠新開的 MF Living 概念店位於尖沙咀，最特別是店內設有口罩生產線，可讓客人了解口罩生產情況，就像麵包店一樣。MF Living 提供超過 240 款不同顏色組合的平面、韓式立體獨立包裝口罩以供選擇，提供多元色彩口罩、耳繩及不織布耳帶，而且尺碼齊全，包括成人 175mm、160mm 女士小臉、145mm 中童和 125mm 幼童。

▲ 口罩工廠 MF Living 概念店

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口罩工廠的會員/舊客戶，更可以到店領取專屬禮品，詳情按此瀏覽。

▲ 口罩工廠 MF Living 概念店設有口罩生產線

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▲ 口罩工廠新開概念店提供 240 款口罩

MF Living 概念店

地址：香港九龍尖沙咀海防道 38號

營業時間：10:00 – 22:00

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▲ 口罩工廠 MF Living 概念店

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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