【疫市營商】無塵間即叫即製訂造特色口罩　港產口罩廠疫市投資 300 萬開實體概念店

▲ MF Living Concept Store 位於尖沙咀海防道，將在 11 月正式營業。

新冠肺炎疫情反覆緩和，加上口罩供應充足，市場已難容納眾多本地口罩廠，即使港產品牌必須有獨色才可在汰弱留強的環境裏生存。「口罩工廠 Mask Factory」 投資港幣 300 萬元在尖沙咀遊客區開設實體店，周一（10 月 26 日）開始試業，除了向發售超過 240 款口罩，顧客更可在店內觀看無塵間生產口罩，極有賣點。

口罩工廠聯合創辦人楊正賢 (Kenneth）透露，「MF Living Concept Store」實體店投資超過 300 萬：「對比新冠肺炎疫情初期市場要口罩廠有高產量，疫情近期回穩需求模式開始改變：愈多愈多客人想要款式新鮮口罩，所以我們便提供超過 240 款口罩，客人可以好像執糖那樣選口罩。」

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▲ 客人可以像執糖般選口罩。

▲ 價格方面，48 元 10 片，一盒 30 片裝 128 元。

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香港口罩品牌眾多，楊正賢坦言已步入「淘汰賽」階段，有質素的口罩廠方能留下。MF Living Concept Store 主打差異化市場，既然口罩勢將成為生活必需品，便用更多色彩、更好玩的設計包裝產品。事實上，「MF」另一含意是 Male 和 Female，代表著男女都可以在在實體專門店選購到心儀口罩。

▲ 口罩工廠聯合創辦人楊正賢 (Kenneth) 。

概念店設有小型無塵間口罩生產線，市民可透過電鍍霧化玻璃觀看口罩如何生產。生產線符合 ISO 13485 醫療器材品質管理系統標準，製作出的口罩可立即使用，每天更有限量的「新鮮出爐」口罩發售。

▲ 新鮮出爐的口罩產量視乎導賞團多寡，暫定日供 30 至 40 盒。

客人可以即時報名參加時長 20 分鐘的口罩導賞團，港幣 98 元即可穿戴保護衣進入無塵間親手製作屬於自己的口罩，並在口罩上印上想寫的英文單字，無論自用或送禮都非常特別；參加導賞團的客人更可將未用過的口罩交給 MF Living Concept Store ，由他們透過全港僅有 3 部、價格逾 100 萬元的 TSI 測試過濾儀即時測試口罩過濾率，了解家裏的口罩是否安全、符合規格。楊正賢表示 ，TSI 的相關測試服務在未來或會進一步向客人開放。

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此外，MF Living Concept Store 亦能訂造特色口罩。楊正賢說：「就好像其他公司可以讓客人設計 T裇和環保袋那樣，我們亦可以自訂口罩款式，包括圖案、大小、耳繩顏色長短等等，視乎生產線繁忙程度，即日至一星期內便可提取口罩。現在市道低迷，尖沙咀區的租金比去年低超過一半，是時候入市。」

楊正賢透露，店舖將在 11 月 1 日正式營業。

▲ 自訂口罩價格 6 元一個，最少要製作 30 個。

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