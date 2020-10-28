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【請畢業生】失業率高企照請香港應屆畢業生　商業機構NGO政府齊辦招聘活動

業界頭條 17:01 2020/10/28

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香港經濟未見好轉企業一方面開源節流，另一方面推出招聘活動吸納應屆畢業生，近日勞工處、NGO（非政府機構）的聖雅各福群會發展中心以及商業機構如華潤集團紛紛公開招聘新職位，招聘活動湧現可見勞動力市場仍然有需求，但可能要離開香港到大灣區工作。

香港最新失業是率 6.4%，但勞工處繼續辦招聘動。今日（10 月 28 日）起連續兩天於灣仔修頓球場內場館舉行招聘會，現場共 40 間企業現場招聘，超過 2,500 個新職位，包括飲食、物流管理及零售等行業的職位空缺。招聘活動時間為上午 11 時至下午5時半，最後入場時間為下午 5 時正。

各界出創意帖向航空精英招手？一文看清「後疫情」行業招聘情報見下頁

【局長會客室】中小企疫境求生【見下頁

社會福利機構聖雅各福群會今日推出「青年就業及資助計劃」，向應屆大學、大專及中學畢業生，提供 600 個職位空缺。是次計劃由渣打銀行半額資助中小企，並於半年內薪金資助可獲最多港幣 3 萬元上限，當中參與渣打銀行半額資助計劃的中小企共 100間。

此外，華潤集團開始啟動「聘華潤、拼未來」為期 3 年的大型招聘活動，在年內提供 1,000 個新職位，為應屆畢業生提供 400 個管理培訓生職位，及600個涵蓋管理類、專業類、技術類和服務類全職及兼職職位。招聘活動只供網上申請，及主要為網上面試，因應職位需要或有機會筆試，部份職位要到在大灣區培訓。

【管理Tips】「新領工作者」興起毋須高學歷 企業大量招聘半途轉職者見下頁】 

【香港人才】香港投行6成職員由內地人擔任 招聘公司：業界薪金水平下跌最多兩成見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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