【通關在即】內地香港居民回港免14日隔離　藥妝店：望盡快實行等他們光顧救命

特首林鄭月娥昨日表示，下月起會先安排在內地的香港居民回港後豁免 14 日檢疫隔離，又指措施會設有配額。有藥妝店負責人盼望措施最好盡快實行，因為不少居住在內地的香港人經常光顧店舖，直言「靠佢地先有生意做，等緊佢地救命」。

與深圳一河之隔的上水，一向是內地居民購買日常用品的地區，但隨著政府「封關」後區內藥妝店的生意大跌，甚至有藥妝店倒閉。同福藥妝店負責人張先生表示，政府願意讓內地的香港居民回港後豁免隔離，對生意一定有幫助，「毋須隔離的話，起碼鼓勵到他們來港意慾」。

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▲ 隨著政府「封關」後區內藥妝店的生意大跌，甚至有藥妝店倒閉

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張先生又指，未「封關」前有不少居住在內地的香港人到店內購買日用品，但新冠肺炎疫情下他們未能來港，店舖亦只好透過快遞將貨品送到他們手上。現時店舖兼營快遞服務，對生意未有太大幫助，張先生預計措施落實後，店舖生意至少能回升 1 至 2 成。

林鄭月娥日前表示，由 11 月開始會先安排在內地的香港居民，可以豁免 14 日檢疫隔離的情況下回港。她又指，有關計劃實施時，由於現時只有深圳灣和港珠澳大橋兩個陸路口岸運作，因此措施會設有配額。此外，香港與新加坡建立的旅遊氣泡，目標是在下個月內實行。

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Photo：Guang ishendoui Faei