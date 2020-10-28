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【航空業寒冬】飛機停沙漠「飛機墳場」生意做唔切「飛機場」瀕破產邊緣

業界頭條 12:53 2020/10/28

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新冠肺炎疫情嚴重打擊航空業，特別是防疫措施較嚴謹的亞太地區。飛機停飛也令亞太飛機儲存公司（APAS）管理，位於澳洲愛麗絲泉（Alice Springs）、俗稱「飛機墳場」的封存設施生意大增，停機坪甚至已供不應求。

飛機墳場供不應求 國泰、新航成主要客戶

據《彭博》報道，在亞洲地區大部分機場停泊的飛機數量下降時，愛麗絲泉的飛機停泊數量反而上升，目前有超過 100 架飛機停泊在此。負責在愛麗斯泉維修飛機的 APAS 執行董事 Tom Vincent 表示，今年的「飛機墳場」供給情況十分緊張，預期愛麗絲泉最終將以停泊約 200 架飛機為常態，為此將提出第 4 次擴建計劃，讓「飛機墳場」能夠容納 250 至 300 架飛機。

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ACI Europe表示，如果到了今年年底，航班的客運量仍未恢復，可能會有193個歐洲機場將會破產

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雖然航空業已有復甦跡象，但亞洲地區的國際航線營運狀況依然十分疲弱，也讓國泰航空及新加坡航空成為飛機墳場的主要客戶。由於飛機墳場生意大增，APAS 還擴大招聘管理、工程等員工，讓公司在愛麗斯泉員工增至 80 人。

歐洲中小型機場陷破產危機

新冠肺炎疫情帶動「墳場」生意，但「機場」則可能命不久矣。國際機場協會歐洲分部（ACI Europe）表示，如果到了今年年底，航班的客運量仍未恢復，可能會有 193 個歐洲機場將破產。

ACI Europe 估計，當中有 193 間機場正處於「風險當中」，這些機場多半為 1 年使用人次不到 500 萬人的地方中小型機場。除了中小型機場，協會又指歐洲前 20 大機場在疫情期間維持日常支出，導致債務增加了約 160 億歐元，相當於去年全年收入 60%。

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Photo：The Travel Authority Group、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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