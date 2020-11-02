【疫市直擊】尖東食肆冷清多吉舖　店主：限聚令放寬作用不大始終要靠遊客

由漆咸道和加連威老道延展至紅磡火車站天橋中一帶的「尖東」（尖沙咀東部），曾是全港首屈一指的商業娛樂區，寫字樓、酒店及食肆集中地，更有夜總會酒廊等娛樂場所帶旺整區，即使現在失去「娛樂場所」光環，仍是上班族和食客流連往返的必經之地。可惜, 一場新冠肺炎疫情令該區市面冷冷清清。SME.hket 記者徬晚時份到尖東觀察，即使下班時段人流亦屬普通。

近紅磡火車站天橋口的東海商業中心附近食肆林立。記者發現，下班時間人流疏落，茶餐廳亦只有一兩枱客。餐廳負責人劉先生指，已比 3 個月前新冠肺炎疫情爆發時有改善，但經濟差普遍放工回家煮飯。限聚令放寬至 6 人對茶餐廳經營無分別，主要是經濟好、就業市場正常，他們便有生意。

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▲ 近紅磡火車站關係或會帶動人流，而小食店出現排隊情況。

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劉先生又指：「夥計定期收人工，老闆無人工！我無收工時間由朝做到晚，來租又照交，有苦自己知。」本來茶餐廳近紅磡火車站，靠遊客生意已夠支持，現時遊客絕跡加上經濟差，生意額較新冠肺炎疫情前跌 1/3，7 月第三波疫情爆發時更停業近兩個月；幸現時疫情緩和生意開始好轉，才能撐得住。

記者又發現，近紅磡火車站天橋出入口位置有 4 個吉鋪位，附近食店李小姐指：「退租早在年初已發生，這個時勢哪個敢租？」打工仔雖然回復正常上下班，但經濟差消費力弱，即使午飯時段外賣情況也差，上班族多數自備飯盒，不願出外吃飯。

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▲ 近紅磡火車站天橋出入口位置4個吉鋪位，受訪者指商戶年初開始退租。

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粉麵店負責人王小姐表示，新冠肺炎疫情發生到現在市面人流差不多，問題是生意持續下跌，新冠肺炎疫情高峰時生意額一度比去年同期跌 6 成，惟現時約跌 4 成。對於政府之前放寬同枱 6 人的限聚令，她指：「以往 1 枱上限 4 人對粉麵店易處理，因為小型食肆主要是細枱；現在因應限聚令放寬轉了大枱，單身 1 人來光顧反而難安排座位。」

▲ 招租便條幾層重疊，受訪者指年初已開始出現退租潮。

不過，有食肆因對限聚令放寬受惠。食店的負責人張小姐指：「現在 5 至 6 人可 1 枱用餐，家庭客回歸多少對我們有幫坐。」她又指，現時常客為上班族和年輕人，但尖沙咀沒有遊客真是難捱。

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