【附購買方法】意大利專利! 港廠Real Care口罩推 1 蚊 1 個 LEVEL 2口罩優惠 廠方更會捐錢作兒童服務

保信慈善基金於較早前撥款予 Real Care 生產「奧米加形無線耳掛口罩」慈善版，現在已正式發售。



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兩個機構合作的目的，是希望市民可用平民的價錢，享用高品質的口罩。Real Care所使用的熔噴布是歐洲政府指定的熔噴布供應商提供，信心保證。口罩均為香港製造全現貨，提供成人(175x95mm)及中童(145x95mm)尺寸；顏色為天藍色及純白色。口罩耳帶更採用類似台灣 「Z 摺」的專利設計，不易令耳仔痛。

是次慈善版口罩目的為希望幫助弱勢社群，一部份收益更會撥到支助 Kiddio 童學園提供兒童學習服務予基層及少數族裔家庭。Real Care 口罩已獲香港和意大利專利。

▲ Real Care 港產口罩優惠

Real Care口罩優惠詳情 ：

香港製造「奧米加形無線耳掛口罩」慈善版

成人口罩: $30 (1盒30片) 、Level 2、 尺寸：145 x 95mm

中童口罩: $30 (1盒30片)、 Level 1、 尺寸：175 x 95mm

顏色：天藍色或白色可選

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▲ Real Care 港產口罩採用專利耳帶設計。

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▲ Real Care 港產口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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