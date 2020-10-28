可逐個買! 盾牌都要出彩色口罩 ! Level 3 水平賣 $80/50個

▲ 盾牌彩色 Super Protection 口罩

似乎盾牌都要趕上彩色口罩潮流，最近推出 4 種顏色口罩。



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這個新系列口罩叫 Super Protection 超保護系列，全是 Level 3 獨立包裝口罩。暫時有 4 款顏色推出市場。當中粉紅、桃紅和橙色為 175x95mm 尺寸，紫色為 160x90mm。

廠方表示，此 Super Protection 口罩採用雙鐵線鼻樑條，減少鼻樑與口罩邊沿漏氣空隙，加上特闊4mm耳繩，減低耳朵受壓疼痛。而且耳繩焊在口罩表面，減少口罩邊沿漏氣空隙。但廠方沒有提供口罩的產地資料。買家可到廠方 2 間專門店購買。

口罩售價 （獨立包裝）

- $3/個散賣

- $25/10個

- $40/20個

- $50/30個

- $65/40個

- $80/50個

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▲ 盾牌彩色 Super Protection 口罩

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▲ 盾牌彩色 Super Protection 口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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