【四大款式】超醒目! 藍精靈圖案口罩 香港 H-PLUS 開賣新口罩

近日香港口罩廠 H-PLUS 的動作多多，每隔幾日就有新款口罩推出，而且更是印有正版卡通圖案的口罩，今次到藍精靈!



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H-PLUS 表示，廠方跟藍精靈攜手合作推出特色口罩，今次口罩有 4 個款式，分別為:藍白漫畫、彩色漫畫、經典蘑菇橙和溫柔海洋藍。全部獨立包裝，一盒 30 個，成人尺寸。口罩售價為 $128/30個。

第一批藍精靈口罩的預售會在10月30日（星期五）晚上7:00 開始，售完即止。

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▲ H Plus 藍精靈圖案口罩

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▲ H Plus 藍精靈圖案口罩

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▲ H Plus 藍精靈圖案口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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