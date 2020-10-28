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【無人機展出事】中國無人直升機「掠奪者」墜機收場 大會:就當成現場消防演練吧!

行內熱話 00:33 2020/10/28

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中國無人直升機「掠奪者」作為為國內無人直升機界的代表之一，它的一舉一動基本上是備受關注。可是早前舉行的第 7 屆國際無人飛行器創新大獎賽中，「掠奪者」的醜態就慘被看光，事關起飛了沒多久後，就墜機收場。 
     
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早前舉行的第 7 屆國際無人飛行器創新大獎賽中，重點之一就是作為國內無人直升機界代表之一，由杭州星際低空直升機開發有限公司自家研發的「掠奪者」。正當主持人介紹起飛了沒多久的「掠奪者」之際，當中慘遭墜機收場，而主持人見到此情此景，就立即表示「就當成現場消防演練」來打圓場，試圖減卻場面尷尬的情況。意外發生後，消防人員立即趕到現場救火。幸好這次意外沒造成任何傷亡，而墜機原因仍在調查中，不排除是技術人員操作失誤所致。

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撰文 : 蘇家華

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