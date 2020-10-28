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【遙距營商計劃】D-Biz 審批爭議大　業界晤政府望改善規程加快批核增透明度

業界頭條 07:36 2020/10/28

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新冠肺炎肆虐，為幫助中小企數碼轉型對抗疫市，政府推出「遙距營商計劃」(D-Biz) ，惜最後雷聲大雨點小，絕大多數申請者獲批款項比預期低得多。有業界商會提出盡快對外公布最新申請數據、採用虛擬合約、可覆核結果等建議，改善相關規程，幫助真正有需要數碼轉型轉抗疫市的公司。

香港創科發展協會主席陳迪源向 SME.hket 記者表示，近日跟 D-Biz 創新科技署副署長及生產力局副總裁就 D-Biz 舉行規程會議，向署方要求改善有爭議的規程，部分建議獲對方接納，總結如下：

政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）見下頁

（1）署方同意盡快對外公布最新申請數據；
（2）對於成功批核結果有異議的申請者可向署方提出覆核，署方願意靈活處理（以往只能選擇接受或不接受）；
（3）接納早前建議，採用虛擬合約。陳迪源進一步建議署方製作短片以代替簽約會面內容，方便申請者於等候時間觀看，縮短實際會面的時間，讓署方有空間同時間處理更多申請，生產力局表示會盡快製作相關短片。
（4）審批個案時，利用系統檢查相關供應商的其他已批核申請，盡量確保審批金額一致，署方已同意相關建議
（5）香港創科發展協會收集有問題的申請個案，分批提交予署方審視。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

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Photo：Colt International

撰文 : 陳文政

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