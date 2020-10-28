【遙距營商計劃】D-Biz 審批爭議大　業界晤政府望改善規程加快批核增透明度

新冠肺炎肆虐，為幫助中小企數碼轉型對抗疫市，政府推出「遙距營商計劃」(D-Biz) ，惜最後雷聲大雨點小，絕大多數申請者獲批款項比預期低得多。有業界商會提出盡快對外公布最新申請數據、採用虛擬合約、可覆核結果等建議，改善相關規程，幫助真正有需要數碼轉型轉抗疫市的公司。

香港創科發展協會主席陳迪源向 SME.hket 記者表示，近日跟 D-Biz 創新科技署副署長及生產力局副總裁就 D-Biz 舉行規程會議，向署方要求改善有爭議的規程，部分建議獲對方接納，總結如下：

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（1）署方同意盡快對外公布最新申請數據；

（2）對於成功批核結果有異議的申請者可向署方提出覆核，署方願意靈活處理（以往只能選擇接受或不接受）；

（3）接納早前建議，採用虛擬合約。陳迪源進一步建議署方製作短片以代替簽約會面內容，方便申請者於等候時間觀看，縮短實際會面的時間，讓署方有空間同時間處理更多申請，生產力局表示會盡快製作相關短片。

（4）審批個案時，利用系統檢查相關供應商的其他已批核申請，盡量確保審批金額一致，署方已同意相關建議

（5）香港創科發展協會收集有問題的申請個案，分批提交予署方審視。

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