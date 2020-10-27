【航空業急救】ANA料全年蝕377億　員工調職・廉航合營運貨救亡

日本航空企業全日空（ANA）早前公布業績，2020 年 (至 2021 年 3 月) 上半年在新冠肺炎疫情下出現 1,884 億日圓（約港幣 139.5 億元）虧損，預計全年度虧損將高達 5,100 億日圓（約港幣 377.7 億元）。企業推出改革方案救亡，包括向本地數間公司提出要求為 ANA 的員工調職，同時會在今年 11 月起與旗下廉航樂桃航空（Peach）共同營運貨運航班。

400 員工調職至其他企業

全日空社長片野坂真哉表示，公司重要營運據點的東京成田機場將重啟，旗下廉航樂桃航空會把營運重心放在大阪關西及東京成田機場等國內航線業務，並預計在 2020 年會有 35 架飛機退役。

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▲ 公司會外派400名員工到服務行業、住宿行業工作，有傳公司向豐田汽車 (Toyota) 等數間公司提出要求，希望能接受全日空將部分員工調往其公司任職

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日本共同社報道，因應貨運業務在疫情下收益大增，全日空在 11 月會跟樂桃航空聯營貨運航班，公司亦會外派 400 名員工到服務行業、住宿行業工作；有傳公司向豐田汽車（Toyota Motor）等數間公司提出要求，希望能接受全日空將部分員工調往其公司任職。

廉航捱不過疫情 撤出日本市場

至於另一航空公司捷星日本 (Jetstar Japan）早前決定縮減 6 條日本國內航線，包括大阪關西機場飛往福岡、熊本、高知；名古屋中部機場飛往新千歲、鹿兒島，以及東京成田機場飛往山形縣庄內機場的航線。公司亦要求約 600 名機師和機艙服務員自願離職或放無薪假。

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▲ 日本亞洲航空（AirAsia Japan）日前已宣布，所有4條航線將在12月5日廢線，撤出日本國內線市場

航空業受新冠肺炎疫情影響而經營困難，以中部機場為據點的日本亞洲航空（AirAsia Japan）日前已宣布，所有 4 條航線將在 12 月 5 日永久停飛，撤出日本國內線市場。

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Photo：William Tai@Flickr、ANA、Kentaro Iemoto