蘇格蘭格仔/粉紅格仔超吸引! Pure Living 多款港產彩色口罩賣 $50 盒

123 by Ella 表示，正進行 Pure Living 口罩優惠。



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今次店方的優惠由即日起至 10 月 30 日，買家可以優惠價 $200 購買 4 盒 Pure Living 口罩，全線 123 by Ella 分店有售。Pure Living 口罩提供蘇格蘭格仔/粉紅格仔/湖水藍/寶藍/型格啡/軍綠/薰衣草紫/玫瑰粉紅/青檸綠等多種顏色，防護效能達BFE/PFE ≥98%，符合 ASTM Level 2 標準。每盒口罩有 30 片，成人尺寸。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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