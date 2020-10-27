【限聚令放寬】食肆每枱人數放寬至6人 火鍋店：3成座位仍停用放寬入座率才有效

政府今日公布 7 項新冠肺炎防疫措施，當中食肆每枱人數由 4 人放寬至 6 人。至於一向需做「大枱」生意才能維皮的火鍋店，有負責人認為即使每枱人數放寬至 6 人對經營未有太大幫助，放寬入座率反而有效。

座位停用影響經營

台式火鍋店「牛大人」負責人 Dennis Lee 表示，食店每枱人數放寬至 6 人雖然是好事，但餐廳仍要遵守入座人數上限，現時餐廳有約 3 成座位因防疫措施關係而要停用，對餐廳運作有一定影響。他又指，在剛過去的長假期對生意有少許幫助，但生意額與再上星期的周末比較未有太大分別。

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▲ 「牛大人」負責人指，現時餐廳有約30%的座位因防疫措施關係而要停用

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他又指，火鍋店亦加開午市時段，分別設有 60 分鐘及 90 分鐘午市套餐，同時亦推出會員優惠，如午市、晚市套餐 9 折優惠券、免費鴛鴦湯底每月神秘優惠券等。

放寬部分社交距離措施

食物及衞生局局長陳肇始今日（10 月 27 日）下午在記者會表示，由於新冠肺炎疫情目前仍未完全受控，所以無條件大幅放寬現行社交距離措施，只能放寬部分處所。至於其他防疫措施更新包括：酒吧及酒館等放寬至每枱 4 人、酒吧及酒館的客人只可在餐桌飲食、餐廳的現場表演可以恢復、室內體育處所市民可以不戴口罩。

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Photo：牛大人 Facebook