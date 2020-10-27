【附購買連結】MEDEIS 型格彩色口罩買一送一! 平均售$79/50個

莎莎香港表示，正在推出 MEDEIS 彩色口罩買一送一優惠。



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MEDEIS 型格彩色口罩買一送一，由 27/10 下午 2 時至 29/10 下午 2 時 ，買家可以購買 MIX URBAN(50片) 或 MIX JOYFUL(50片)，注意優惠只限同款，每張單只可獲優惠一次。 MEDEIS 口罩每盒原價售 $158/50個，買一送一後，即 $79/50個。注意買滿 $300 才可免運費。

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▲ MEDEIS 型格彩色口罩買一送一

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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