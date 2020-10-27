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【附購買連結】MEDEIS 型格彩色口罩買一送一! 平均售$79/50個

行內熱話 15:04 2020/10/27

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 莎莎香港表示，正在推出 MEDEIS  彩色口罩買一送一優惠。
     
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

MEDEIS 型格彩色口罩買一送一，由 27/10 下午 2 時至 29/10 下午 2 時 ，買家可以購買 MIX URBAN(50片) 或 MIX JOYFUL(50片)，注意優惠只限同款，每張單只可獲優惠一次。 MEDEIS 口罩每盒原價售 $158/50個，買一送一後，即 $79/50個。注意買滿 $300 才可免運費。

其他內容】 附快閃優惠詳情!香港 Sunlight 新盈陽光 S99 Level 2口罩50個裝 會員優惠價售$30盒

MEDEIS 型格彩色口罩買一送一

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其他內容】 【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

其他內容】 附領取方法!醫療機構送口罩抗疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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