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【疫市營商】Ladies Only 健身中心發展潛力大 「小眾市場」疫情下反更易生存

商管策略 09:05 2020/11/04

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現今都市人著重健康，健身文化愈趨普及，但女性未必肯到健身房鍛鍊－若有世界級女拳王及全女班教練指導呢？可能又增加吸引力。泰拳銅牌得主曾海蘭2014 年創辦「全女班」健身中心，主打 Ladies Only 拳擊健身，新冠肺炎疫情下「小眾市場」反而更易生存。

Nana gym 創辦人曾海蘭（NaNa）表示：「健身中心對象是初次接觸運動的女性，打拳動作是日常生活『郁動』的加強版，故博擊運動課程適合女性，且動作容易拿捏。」

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Nana gym 創辦人曾海蘭

邊受訓邊自組建身中心

曾海蘭透露，Nana gym 屬小本經營，開業投資金額為港幣 42 萬元，包括課堂器材、身體成份測試儀、遠紅外線桑拿及地熱等儀器上，學員和教練亦是「全女班」，學員可無顧慮做健身運動。

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博擊運動適合女性，因動作容易拿捏。

曾海蘭未成立 Nana gym 前，一直以拳手身份教拳。她表示，當拳手時接受強弱訓練，開始接觸 TRX 懸吊式阻抗訓練等，並認為可以融入搏擊訓練。女性追求線條美。她又指，現時增設瑜珈班與坊間課程不同，增設「力」表現，幫助學員協調動作。

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圖為身體成份測試儀。曾海蘭透露，雖然投資該儀器花 90,000元，學員可了解身體狀況作針對性訓練。

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限聚令影響健身中心及課程安排。曾海蘭透露，新客戶擔心新冠肺炎疫情，詢問課程後也擔心風險最終無報名，亦有部分學員本身在醫院工作，擔心傳播風險暫停上課，亦有等到不用帶口罩才肯上課，面授課程生意大受影響。坐落灣仔地段 Nana gym 月租金約港幣 70,000 元，幸好業主肯分期交租，算是暫時頂住。

Nana gym 設防身術班，曾海蘭稱學員怕女兒受襲，報讀防身自衛術。

Nana gym 亦有「隨俗」推出視像教學課程。曾海蘭解釋，視像教學收費約 200 元半小時，收費不能太高，且學員家裏環境限制影響教學，只能當權宜之計。但無論如何，新冠肺炎疫情已成為香港生活一部份，日常生活以至營商只能配合適應，學員已習慣視像教學，她也認為「全女班」健身中心仍有發展潛力，長遠有得做。

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專為女性而設建身中心，故拳套和護膝裝備為女性喜愛的粉紅色。

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撰文 : 鍾采餘

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