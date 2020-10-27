【限聚令放寬】7 大防疫措施更新！4 個長期檢測中心・公眾泳灘重開・食肆放寬6人一枱・酒吧4人一枱（不斷更新）

隨著本地新冠肺炎疫情漸趨穩定，政府將有限度放寬 7 項社交距離措施。當中食肆規定每枱 4 人的限制，會放寬至 6 人一枱。至於酒吧會由 2 人一枱放寬至 4 人一枱，另外康文署轄下公眾泳灘亦會重開，以上措施於本周五（10 月 30 日）起生效。

7 項防疫措施包括﹕

(1) 食肆營業時間延長至凌晨 2 時；

(2) 除酒吧及酒館外，飲食處所將放寬至 6 人一枱；

(3) 酒吧及酒館每枱人數放寬至 4 人一枱；

(4) 酒吧及酒館的客人只可在餐桌而非其他地方飲食；

(5) 餐廳的現場表演可以恢復；

(6) 室內體育處所或溜冰場進行體育運動時可豁免戴口罩；

(7) 公眾娛樂場所、泳池、餐館等處所的人數上限放寬至 75%

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▲ 食肆4人一枱的限制，將放寬至6人一枱

4人限聚令仍維持 稱不希望有太多群組聚集

食物及衞生局局長陳肇始指，維持 4 人限聚令是合適的做法，整體上不希望有太多群組聚集。她認為，6 人一枱是「多咗一啲」，但強調是要配合市民及經濟需要。至於針對在酒吧內四處走動屬高風險行為，今次放寬每枱人數之餘，亦增加「離開餐桌時不得飲食及須戴口罩」一項，整體而言是有條件的放寬。

此外政府決定在港島、九龍、新界西及新界東設立 4 個長期中心。中心除了為有需要的市民提供檢測，同時亦為日後申請健康碼及旅遊氣泡等市民進行付費檢測，而透過由政府提供場地令有關價格下降，政府日後會公布經招標後的檢測費用。此外，林鄭月娥指下月率先安排內地香港居民免 14 日檢疫回港，詳情按此。

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