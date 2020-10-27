【新冠肺炎】林鄭月娥：下月率先安排內地香港居民免14日檢疫回港　新加坡「旅遊氣泡」預計同期實行

今日（27 日）特首林鄭月娥會見傳媒時，除提及下星期二（3 日）出發到北京，跟各中央部委商討支援本地經濟措施外，也提及於下月起，率先安排中國內地的香港居民可以豁免 14 天檢疫隔離回港的事宜。

去日本喜訊！傳11月中入境日本不足3日免隔離! 中、韓、台等多地有份【見下頁】

特首林鄭月娥表示，由下月開始會率先安排在內地的香港居民，可以豁免 14 天檢疫隔離的情況下回港，而有關計劃實施時，基於現時只得深圳灣和港珠澳大橋兩個陸路口岸運作，因此當中會設有配額。另外，關於跟新加坡建立的航空旅遊氣泡，目標是在下月內實行。

林鄭月娥又提到，香港要小心「外防輸入」，現時連同比利時共 14 個地區被列為「高危地區」。她今早已也要求食物及衞生局，認真考慮是否將西班牙和意大利列入高危地區。來自高危地區的人士在登機前要先檢測，亦要預先訂酒店，以免有個案走漏。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

各界出創意帖向航空精英招手？一文看清「後疫情」行業招聘情報【見下頁】

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】