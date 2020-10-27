  • 28°C
香港時間 : 20201027日 (二) 13:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】林鄭月娥：下月率先安排內地香港居民免14日檢疫回港　新加坡「旅遊氣泡」預計同期實行

行內熱話 12:06 2020/10/27

分享：

今日（27 日）特首林鄭月娥會見傳媒時，除提及下星期二（3 日）出發到北京，跟各中央部委商討支援本地經濟措施外，也提及於下月起，率先安排中國內地的香港居民可以豁免 14 天檢疫隔離回港的事宜。

去日本喜訊！傳11月中入境日本不足3日免隔離! 中、韓、台等多地有份【見下頁

特首林鄭月娥表示，由下月開始會率先安排在內地的香港居民，可以豁免 14 天檢疫隔離的情況下回港，而有關計劃實施時，基於現時只得深圳灣和港珠澳大橋兩個陸路口岸運作，因此當中會設有配額。另外，關於跟新加坡建立的航空旅遊氣泡，目標是在下月內實行。

林鄭月娥又提到，香港要小心「外防輸入」，現時連同比利時共 14 個地區被列為「高危地區」。她今早已也要求食物及衞生局，認真考慮是否將西班牙和意大利列入高危地區。來自高危地區的人士在登機前要先檢測，亦要預先訂酒店，以免有個案走漏。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

各界出創意帖向航空精英招手？一文看清「後疫情」行業招聘情報見下頁

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 蘇家華

相關文章

旅遊氣泡可佔全球GDP近4成　帶動中小企工業・亞太區及歐洲成首例
2020/06/09
旅遊氣泡可佔全球GDP近4成　帶動中小企工業・亞太區及歐洲成首例
【旅遊氣泡】旅遊氣泡零售業期待？刀具店：歐美遊客絕跡靠家庭客難撐
2020/10/15
【旅遊氣泡】旅遊氣泡零售業期待？刀具店：歐美遊客絕跡靠家庭客難撐
疫情 商業營銷 經濟 新冠肺炎疫情 紓困措施 香港 林鄭月娥 補貼 食物及衞生局

下一篇文章

日本 JAL 迪士尼幻想曲彩繪主題機登場 米奇生日起航慶 80 周年
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到15億最後衝刺！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【香港零售】小店・奢侈品牌無一幸免？直擊銅鑼灣知名地標倒閉慘況（持續更新）
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物著數優惠 特價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣