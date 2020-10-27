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【幾時到香港？】澳航國內線客運量不足3成　旅遊氣泡成形先開台灣南韓太平洋航點

業界頭條 12:36 2020/10/27

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澳洲航空（Qantas）在新冠肺炎疫情期間，因受到各州的邊境管制影響，其國內航線運載量不足疫情前的 30%，導致澳航今年第 1 季損失近 1 億澳元（約港幣 5 億元）。澳航表示，若「旅遊氣泡」持續發展，計劃未來開拓台灣、南韓及太平洋各島嶼等新航點。

國內航線客運量大減 開拓新航線救亡

澳洲航空執行長 Alan Joyce 在年度股東大會中表示，澳航曾預期，國內航班在新冠肺炎疫情期間仍可維持疫情前 60% 的水平，但由於各州實施邊境管制，因此實際運量只是疫情前的 30%，此邊境管制造成澳航第 1 季損失近 1 億澳元，並為之後的季度造成負面影響。相反，由於紐西蘭沒有各州之間的邊境問題，因此紐西蘭航空（Air New Zealand）國內航線的運量已回復至疫情前的 85% 水平。

傳11月中入境日本不足3日免隔離！中、韓、台等多地有份見下頁

澳洲航空（Qantas）計劃未來開拓台灣、南韓及太平洋各島嶼等新航點。

【財來自有Fund】一圖睇晒科技券(TVP)與遙距營商計劃(D-Biz)分別 數碼轉型有辦法見下頁

澳洲在10月中旬單方面向紐西蘭建立「旅遊氣泡」，入境人士毋須進行隔離。澳洲政府表示，由 10 月 16 日起，紐西蘭國民可飛往澳洲新南威爾士洲和北領地，且毋須隔離。但今次的旅遊氣泡是由澳洲單方面協定，若紐西蘭國民需返回紐西蘭的，仍需接受 14 日隔離檢疫，而澳洲遊客則暫時無法前往紐西蘭。至於

香港方面，特首林鄭月娥表示，將於下月開始率先安排在內地的香港居民回港後，可豁免 14 日隔離。她指，計劃開始時會設有配額，因現時只有深圳灣和港珠澳大橋兩個陸路口岸運作。

疫情下商務客永遠消失？JAL攻廉航・泰航賣早餐幫補見下頁

經商個人毋須隔離 14 日 香港・新加坡航空旅遊氣泡達成原則上協議見下頁

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Photo：Brian、Roderick Eime＠Flickr、pexels

撰文 : 廖淑瑩

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