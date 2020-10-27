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【打工無自由】中國短影音App《快手》廁所裝計時器　公司解釋：要收集數據加廁格

業界頭條 13:30 2020/10/27

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中國超短片社交分享平台「抖音」的勁敵《快手》近日被員工投訴在洗手間安裝計時器，被外界認為連員工如廁時間也要控制。「快手」則發聲明解釋，主因是公司洗手間數量有限，因此要統計洗手間的使用次數，以判斷增加廁所數量，解決員工排隊去洗手間的問題。

去廁所也限時 公司稱為收集數據

微博近日流傳一篇名為「打工人，你是否為廁所拼過命？」的文章，作者指《快手》在辦公室內洗手間加裝計時器，且還是「倒數計時」，以便「控制員工上廁所時間」。相片所見廁所上方設有計時器，會顯示該廁格是否有人使用，亦計算著員工如廁用了多少時間。事件引起網民熱議。

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相片所見廁所上方設有計時器，會顯示該廁格是否有人使用

後來《快手》透過微博回應指，該裝置目前只在公司 1 個廁格內使用，以便「測試每天洗手間的使用次數和時間」。《快手》表示，要收集這些的數據，是因為公司廁所數量有限，造成員工需要排隊如廁的情況，但要在辦公樓層擴建洗手間的難度較大，因此才收集這樣的數據，以便掌握需要擴建的廁所數量。

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「快手」透過微博回應指，主要是測試每天洗手間的使用次數和時間

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內地企業不時傳出另類的「辦公室規則」，除了限制員工去洗手間的時間，「996 工作制」(即每周工作 6 日，每日工作 12 小時) 在不少企業盛行、特別是科技行業;當中華為、58同城等企業甚至推出「997」（朝 9 晚 9，一周 7 日）、「9106」（朝 9 晚 10，一周 6 日）的工作制度。

代聽電話答「他去了廁所」都中伏？學識9種應機技巧免踩地雷見下頁

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Photo：微博、VCG

撰文 : 廖淑瑩

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