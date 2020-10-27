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【附購買連結】台灣超治癒口罩! JIUJIU 超夢幻漸變色 六款口罩登場

行內熱話 04:05 2020/10/27

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親親 JIUJIU 是台灣出產的口罩，專門推出設計時尚特別的口罩。
     
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次介紹的親親 JIUJIU 印花口罩，提供超靚漸變色效果，款式包括:冰島藍湖／秋日粉紅／馬里布黃昏／莫蘭迪色／夢幻紫霞／獨角獸粉藍 。一包口罩有 10 個，售 $199 新台幣 (約 $50 港元)。注意暫時此口罩只在台灣網站發售，買家需要轉運回港。

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 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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