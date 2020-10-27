一合口罩旺角鬧市開專門店 方便買家取貨兼「還錢」?

曾惹來風風雨雨的香港口罩廠一合口罩，近日在旺角鬧市開口罩專門店，但惹來不少網民談論。



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一合口罩在西洋菜南街開設口罩專門店主要是售價自家的口罩，而且廠方亦曾向未取貨的買家發電郵，指可以在此門市取貨，方便買家不用去官塘辦公室。

不過有網民在 FB 群組表示，此專門店亦讓她可以「還錢」。事源她在一合口罩購買口罩，但後來成功申請退款。不過不知甚麼原因，她獲得雙重退款。於是她特別到專門店，把重覆退款退給店員，最後店方更送了一包歐洲版一合口罩給她呢。

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▲ 一合口罩

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此外，亦有網民嘗試在門市申請退款，不過店員指退款申請必須在官塘辦公室進行，此門市只作零售，買家們要作退款時就需注意啦!

▲ 一合口罩在旺角的專門店(網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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