【附快閃優惠詳情】香港 Sunlight 新盈陽光 S99 Level 2口罩50個裝 會員優惠價售$30盒

口罩銷售平台口罩蒙面俠表示，正進行口罩推廣。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

只要用戶免費加入成為該網會員，購買任何貨品即可以 $30 加購新盈陽光 S99 口罩一盒（原價 $140）。除網上購買外，由 10 月 27 日起可到指定地點購買。

Sunlight 口罩詳情



Sunlight 新盈陽光 S99

-ASTM Level 2 口罩

-一盒 50 個

-藍色/白色口罩

-香港製造

原價 $140

會員推廣優惠價 $30

【其他內容】 【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

▲ Sunlight 新盈陽光 S99 ASTM Level 2 口罩

1. 口罩購買連結<<<

2. 實體零售店



-九龍新蒲崗五芳街 10 號新寶中心 607 室

-九龍旺角廣東道 982 號嘉富商業中心 17 樓 全層

-新界葵涌葵德街 16-26 號金德工業大廈第一座 7 樓 717 室

-香港軒尼詩道 423-425 號嘉年華商業大廈 1 樓

廠方指，為免撲空可按此輸入「我要買」，作預約選購。

【其他內容】 附領取方法!醫療機構送口罩抗疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

【其他內容】 【附減價詳情】日本 IRIS 口罩全面減價 港行指定店售$35包/10個起

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】