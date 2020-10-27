日本The bears’ school 小熊口罩 港廠 H Plus Mask 即將推出

一定主力推出公仔圖案口罩的香港口罩廠 H Plus Mask，又推出一新日本公仔聯八乘口罩。



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H Plus Mask 表示，已跟日本最受歡迎的療癒系繪本之一 《 the bears’ school 小熊學校》攜手合作，推出口罩產品。可愛嘅小熊妹妹 Jackie 跟其 11 個哥哥會出現在色彩繽紛的香港製造口罩上。但廠方尚未公布口罩的發售詳情。

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▲ 日本The bears’ school 小熊口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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