幼滑透氣! GOOD MASK 新推 99 PREMIUM 口罩 星空/迷彩款式超靚登場

香港口罩廠表示，即將推出新一代的口罩 GOOD MASK 99 PREMIUM 系列。



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GOOD MASK 99 PREMIUM 口罩跟之前的 99 系列，最大分別是口罩底層採用特製嘅無布料，其幼滑的質感可呵護用戶的肌膚，既避免敏感，亦可感到特別乾爽同舒服，透氣度更高。廠方表示，此新系列比較似市面所稱的牛油紙口罩。

廠方第一次開賣 GOOD MASK 99 PREMIUM 除推出部分經典色系外，更有全新的星空系列和迷彩系列出售，開賣詳情廠方會稍後公布。

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▲ GOOD MASK 新推 99 PREMIUM 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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