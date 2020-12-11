【香港製造】香港漫畫夕陽行業？海虎主筆溫日良：擺脫傳統盈利模式・跨平台合作出生天

香港著名漫畫《海虎》主筆溫日良坦言，香港漫畫前景暗淡，即便香港未來有出色漫畫創作誕生，在免費漫畫 app（流動應用程式）的衝擊下單靠書報攤也不會有生存空間。要殺出重圍，跨媒體與成熟平台合作會是理想選擇。

面對香港漫畫銷情大減，年青人不會在書報攤買漫畫，海洋創作有限公司創辦人兼《海虎》主筆溫日良說：「我一直都不怕有讀者斷層。對我來說，漫畫是長青的。就像外國的《Marvel universe》、 《DC universe》、 《龍珠》等等，全都是幾十年前的作品，一樣能帶領現代全世界影視行業。不少外國投資者都鍾意用漫畫改編電影， 對比傳統劇本，漫畫除了能看到故事外亦能直觀看到畫面、人物、環境，以及氣氛。改動上更容易。」

港式 Cyberpunk 動畫奇兵突出 本土元素豐富吸海外 Fans【見下頁】

▲ 溫日良希望將《海虎》 打造為中國首個現代 Superhero。

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

溫日良笑言，香港讀者對香港漫畫非常兩化，要麼很喜歡，要麼極討厭，幸好《海虎》在東南亞國家頗受歡迎， 若然《海虎》電影版能夠成功，很可能成為中國首個現代 Superhero（古代則有孫悟空），到時華人不用只看美式的漫畫故事，發展到自己的品牌 hero 的話，甚至能出品自家動畫、電視劇、電影和玩具，前景無限。

海洋創作監製李俊文（Dicky）補充：「以內地動畫電影為例，《姜子牙》、《哪吒之魔童降世》累積票房超過 50 億元，可見是有市場，而新穎題材肯定有吸引力，《中華英雄》便是香港代表作。我們對《海虎》有信心，亦覺得自己的確有能力，但要能找到伯樂確不易。」

▲ 《海虎》角色首辦。

​​​​​​動畫界中小企 數碼轉型衝出去【見下頁】​

香港漫市場改變，溫日良坦言傳統漫畫盈利模式必須改變，難再單靠賣紙本漫畫維生，畫出好作品也會短時間內在網上被人免費傳播，所以跟 Ｎetflix 等成熟又有收益的平台合作會是好選擇。

溫日良認為，香港動畫師和漫畫家非常優秀，有動畫項目成功啟動又能支付其收支的話，完全有土壤創作出世界級作品。對於走出國際，他解釋：「《海虎序章TS Prologue》原先打算以 3D 製作，但若果採用 3D ，單是人物設計便要花近港幣 200 萬元，以短片製作來說投資太大。 所以今次仍會採用人手編畫 。畫風方面，港漫傳統都是肌肉男，我們也有想過要不要將服裝、人設等等改得符合現時潮流，但這樣做可能會失去原本味道，所以暫時作罷。」

▲ 《海虎》英文版漫畫。

中小學校疫情音樂班全停 敲擊樂教育公司推師資培訓新出路​​​​​​【見下頁】​

《海虎》動畫電影除了粵語版之外，溫日良透露亦會發行英文版，希望英語配音和英語字幕能令更多海外朋友認識香港原創動畫。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】