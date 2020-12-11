【香港製造】《海虎》出網劇再拍大電影　主筆：說服投資者一關最難過

雖愛好者不願傳承認，但香港原創漫畫式微，不少業內人士都努力探索新路向，盼讓行業煥發新機。香港著名漫畫《海虎》，將製作 10 分鐘短篇動畫《海虎序章TS Progolue》，並以此作為 90 分鐘動畫電影的基礎，但主筆以至經營者認為，香港漫畫水平絕對不差，只是說服投資者出動畫等拓展市場舉措一關最難過。

海洋創作有限公司 1994 年成立，公司創辦人暨《海虎》主筆溫日良說：「我們一直都希望能在不同方面發展，除了漫畫外， 我們出過小說，代理日本漫畫、 精品和玩具，近年更主力進攻電影。」

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▲ 海洋創作有限公司監製李俊文(左)、創辦人溫日良(右)。

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《海虎》是溫日良的代表作。他笑言，動畫是漫畫創作人的「holy grail」 (神聖的追求) ，是很多漫畫人的終極目標，包括他自己。然而，動畫電影投資極大，製作成本分為港幣 2,000 萬元、4,000 萬元、8，000 萬元 3 個級數，荷里活的頂級動畫一套甚至能花上 1.5 億美元（即約港幣 11.63 億元）。

即將製作的《海虎序章TS Prologue》片長 10 分鐘，預計花上 200 萬港元及 5 個月製作時間，海洋創作監製李俊文（Dicky）說：「我們會再看看有沒有壓縮成本的空間，希望最後能以少於一半製作費和時間完成。」

李俊文透露，從香港數碼娛樂協會主辦的「動畫支援計劃」取得政府 50 萬港元資助，但估計最終仍要「貼錢」才能成事，幸有美國《忍者龜》卡通導演溫浩德（Alan）、舊拍檔鄧志輝等業界朋友願意不收錢或者收得比市價低很多的人工幫助我們，非常感激。

▲ 海虎的 storyboard 由溫日良親自寫，一手包辦多個職位效率更高。

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李俊文又指港人效率及出品都極高，《冰雪奇緣》以 1.5 億美金花近 4 年時間才完成，若果由香港動畫人才製作，他估計花 1/10 甚至 1/20 即可做到 8、9 成世世界級卡通電影級質素，可惜投資者對於本地動畫製作無信心，尤其覺得找不到好故事。

溫日良不諱言設計故事正是他的強項，是他的興趣亦是長處，即便與專業編劇比較，亦有信心在橋段設計及變化上豐富三至五倍，又說：「電影業的一大問題是編劇在劇組裏人微言輕，永遠要聽從監製、導演要求，改劇本既影響故事又浪費資源。我聽過有電影花 200 萬在本應只要 50 萬的劇本身上，投資者要改，監製又要改，錢都是事少，時間拖長才是事大。一套動畫做三至四年，隨時有兩年花在爭拗劇情上，相對下我既是編劇又是導演， storyboard 也是我畫的，沒有爭拗自然拍得快，成本更低。」

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▲ 《燃燒的夏》口碑不錯，《母夜叉》受疫情影響暫延發行。

溫日良深明空口無憑無法說服投資者，所以兩年前在不收取版權費和導演費的情況下首次擔任網絡電影導演，拍攝出《燃燒的夏》短片，整套電影只花 9 日時間，並在最後於內地取得了 3,200 萬次點擊的驚人成績。海洋創作後來更出品了嫌疑驚慄電影《母夜叉》，可惜遇上新冠肺炎疫情，要延至 7 月才舉行首映禮，現正等待重新發行。

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溫日良笑言：「拍《燃燒的夏》我很滿意和開心，雖然是小製作，但在有限預算裏成功完成，證明了我們的能力。隨著執行團隊不斷壯大，我們有信心繼續在影視方面發展。未來開拍電影的話，我們有信心將 3 、 4 年製作時間削減到 18 至 24 個月拍完。」

溫日良指出，日本動畫已經證明了動畫的吸金能力，Iron Man 亦是由漫畫改篇，可說世界上最受歡迎的電視和電影皆改編自漫畫。要將海虎變成電影，先決條件是要籌備尋找到投資者，他希望《海虎序章TS Prologue》能幫助公司達成這個目標。

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