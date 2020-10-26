地上最強平面口罩? 超強立體造型! SAVEWO PremiumMask 即將推出

▲ SAVEWO PremiumMask

香港口罩廠SAVEWO救世表示，即將推出的百分百香港製造的平面型口罩「SAVEWO PremiumMask 救世超卓口罩」。



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SAVEWO Premium Mask 救世超卓口罩採用四摺式設計，在鼻梁及口罩的中心均設有雙芯定形條，令口罩立體堅挺，比一般平面口罩更多的嘴部空間。加上口罩弧形封邊焊接設計，符合人體力學設計，有效防止漏氣。

▲ SAVEWO PremiumMask

整個口罩均由定制物料生產，配合救世獨家 TypeCool+ 過濾技術，超強過濾效能及超高透氣度﹔ 加上 ESPP 親水性順滑底層，有效控制濕度，絕不起毛，呵護肌膚，極緻舒適。此口罩設成 175mm 和 150m 版本，廠方暫時未透露口罩的防護規格和售價等資料。

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▲ 可見 SAVEWO PremiumMask 的支撐設計可製造立體空間

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口罩產品規格

SAVEWO Premium Mask Type.Cool+

-175mm*95mm標準 / 150mm*95mm小顏

-獨立個體包裝/ 非獨立包裝

▲ SAVEWO PremiumMask的配戴效果

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▲ SAVEWO PremiumMask

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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