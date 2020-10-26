【台灣製造】獨特 Ω 摺法! 藍鷹牌成人口罩 售$120/50個

▲ 藍鷹牌成人口罩

台灣藍鷹牌口罩香港代理表示，藍鷹牌成人平面口罩已返貨。



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今次到貨的只有綠色款平面口罩，一盒有 50 個，售 $120。口罩通過台灣 CNS 14755 標準，其獨特的 Ω 摺法設計，不易位移，亦令呼吸更舒適。

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▲ 藍鷹牌成人口罩過濾 99%

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▲ 藍鷹牌成人口罩採用特別設計

藍鷹牌口罩規格



-通過台灣標準 CNS 14755

-綠色

-50片/盒

-尺寸0.5mmx90mmx170mm

-獨立式五片包裝

-獨特Ω摺法設計

-台灣原料、台灣製造，品質有保障

售價:$120/50個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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