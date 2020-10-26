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【台灣製造】獨特 Ω 摺法! 藍鷹牌成人口罩 售$120/50個

行內熱話 03:44 2020/10/26

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藍鷹牌成人口罩

台灣藍鷹牌口罩香港代理表示，藍鷹牌成人平面口罩已返貨。 

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次到貨的只有綠色款平面口罩，一盒有 50 個，售 $120。口罩通過台灣 CNS 14755 標準，其獨特的 Ω 摺法設計，不易位移，亦令呼吸更舒適。

其他內容】 附領取方法!醫療機構送口罩抗疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

藍鷹牌成人口罩過濾 99%

其他內容】 【附減價詳情】日本 IRIS 口罩全面減價 港行指定店售$35包/10個起

藍鷹牌成人口罩採用特別設計

藍鷹牌口罩規格

-通過台灣標準 CNS 14755
-綠色
-50片/盒
-尺寸0.5mmx90mmx170mm
-獨立式五片包裝 
-獨特Ω摺法設計 
-台灣原料、台灣製造，品質有保障

售價:$120/50個

  口罩購買連結<<< 

其他內容】  【指定分店】設計超正! Procare HK萬聖節特別版 成人+小童Lv2口罩卓悅售$69/2盒

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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