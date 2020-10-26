【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

網店 FairBuy.hk 表示，正以特價發售自家新推出的馬卡龍系列口罩。



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這款馬卡龍口罩是廠方新推出，一盒齊5 色。它不但提供全新顏色，包括士多啤梨味-紅色、橙味-橙色、檸檬味-黃色、開心果味-Tiffany Blue 色和藍莓味-淺紫色，耳帶亦有配色，而且兩側設計改成花邊，並印有廠方鋼印。注意想要以 $86.4 購買一盒 50 個此款口罩，就要做以下步驟:

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獲取八折優惠碼方法

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▲ FairBuy馬卡龍Lv3口罩

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FairBuy口罩規格

-VFE 99%

-BFE 99%

-PFE 99%

-ASTM Level 3

-EN 14683 TYPE llR

-尺寸 175mm x95mm

-香港製造

-50個獨立包裝



原價:$108 特價:$86.4

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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