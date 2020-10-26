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【一盒齊五色】香港製造FairBuy馬卡龍Lv3口罩 獨立包裝售 $86.4/50個 附購買連結

行內熱話 03:35 2020/10/26

分享：

網店 FairBuy.hk 表示，正以特價發售自家新推出的馬卡龍系列口罩。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

這款馬卡龍口罩是廠方新推出，一盒齊5 色。它不但提供全新顏色，包括士多啤梨味-紅色、橙味-橙色、檸檬味-黃色、開心果味-Tiffany Blue 色和藍莓味-淺紫色，耳帶亦有配色，而且兩側設計改成花邊，並印有廠方鋼印。注意想要以 $86.4 購買一盒 50 個此款口罩，就要做以下步驟: 

其他內容】 附領取方法!醫療機構送口罩抗疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

獲取八折優惠碼方法

1. like & share post(按此)
2. Tag 3 個鍾意馬卡龍的朋友仔
3. PM 店方(按此)

FairBuy馬卡龍Lv3口罩

其他內容】 【附減價詳情】日本 IRIS 口罩全面減價 港行指定店售$35包/10個起

FairBuy口罩規格 

-VFE 99%
-BFE 99%
-PFE 99%
-ASTM Level 3
-EN 14683 TYPE llR
-尺寸 175mm x95mm
-香港製造
-50個獨立包裝

原價:$108 特價:$86.4 

 口罩購買連結<<< 

其他內容】  【指定分店】設計超正! Procare HK萬聖節特別版 成人+小童Lv2口罩卓悅售$69/2盒

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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