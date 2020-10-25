【附購買連結】台灣製造! Medicom Safe Mask Premier 口罩 現貨售$100/50個

一直多 Medicom 口罩發售的東興大藥房，又有新款 Medicom 口罩發售。



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今次店方新到貨的 Medicom Safe Mask Premier 口罩，產地由中國改成台灣，在市場上罕見。此口罩的售價仍舊是 $100/50個，對台灣口罩的偏好的朋友要注意了。

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▲ Medicom Safe Mask Premier 口罩

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▲ Medicom Safe Mask Premier 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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