【附減價詳情】日本 IRIS 口罩全面減價 港行指定店售$35包/10個起

一直跟香港 IRIS 口罩代理合作的 Green Eggs Education，全面更改口罩售價。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

店方把多款 IRIS 口罩減價，最平的 IRIS 平面款口罩為 $95/50個，即使是 3D 款亦只售 $135/50個。另還有包裝售 $35/10個。

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▲ IRIS 口罩售價詳情

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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