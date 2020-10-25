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【附購買連結】香港製造 Medox Level 2 口罩 減至$68/50個起

行內熱話 03:32 2020/10/25

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香港口罩廠  Medox 表示，正進行入秋大優惠。

 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

今次廠方把全線口罩減價，例如成人外科口罩- 非獨立包裝 (50個) 將由 $118 減至$68。30 個獨立包裝的成人外科、女士及中童口罩亦以優惠價 $68 發售；至於同樣是 30 個獨立包裝的成人、中童及女士色彩口罩則由 $108 減至 $78；同樣熱賣之中童及成人全黑口罩（30個獨立包裝），以及幼童彩色口罩 (獨立包裝) 亦會以優惠價$88 發售。優惠期至 11 月 30 日。

其他內容】 附領取方法!醫療機構送口罩抗疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

Medox Level 2 口罩

其他內容】  【指定分店】設計超正! Procare HK萬聖節特別版 成人+小童Lv2口罩卓悅售$69/2盒

Medox 口罩規格

-ASTM Level 2
-EN14683 Type IIR
-BFE & PFE > 98%

香港製造 Medox Level 2 口罩減價

 口罩購買連結<<<

 【其他內容】BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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