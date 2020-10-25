【附購買連結】香港製造 Medox Level 2 口罩 減至$68/50個起

香港口罩廠 Medox 表示，正進行入秋大優惠。



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今次廠方把全線口罩減價，例如成人外科口罩- 非獨立包裝 (50個) 將由 $118 減至$68。30 個獨立包裝的成人外科、女士及中童口罩亦以優惠價 $68 發售；至於同樣是 30 個獨立包裝的成人、中童及女士色彩口罩則由 $108 減至 $78；同樣熱賣之中童及成人全黑口罩（30個獨立包裝），以及幼童彩色口罩 (獨立包裝) 亦會以優惠價$88 發售。優惠期至 11 月 30 日。

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▲ Medox Level 2 口罩

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Medox 口罩規格：



-ASTM Level 2

-EN14683 Type IIR

-BFE & PFE > 98%

▲ 香港製造 Medox Level 2 口罩減價

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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