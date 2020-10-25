高貴超靚! ActiveCareMask BP95剌繡暗花口罩獨立包裝售$80/30個

香港口罩廠 ActiveCareMask 表示，推出新設計的剌繡系列口罩。



【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

此口罩採用剌繡花紋概念設計，配合多種不同顏色口罩，感覺時尚大方。一盒 30 個獨立包裝口罩，售 $80盒。

▲ ActiveCareMask BP95剌繡暗花口罩 紫

【其他內容】 日本製造!KOWA三次元口罩 藥房平售 $128/30個

ActiveCare口罩規格



-每盒30個裝

-BFE 達到 98% 以上

-PFE 達到 99% 以上

-三層外科口罩

-成人（175mm x 95mm）

售價:$80

▲ ActiveCareMask BP95剌繡暗花口罩

口罩購買連結<<<

【其他內容】BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷

▲ ActiveCareMask BP95剌繡暗花口罩 粉紅

【其他內容】 附領取方法!醫療機構送口罩抗疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】