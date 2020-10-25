日本 JAL 迪士尼幻想曲彩繪主題機登場 米奇生日起航慶 80 周年

迪士尼《幻想曲》電影推出至今已經 80 年，近日日航（JAL）就再次推出 80 周年彩繪主題機「JAL DREAM EXPRESS FANTASIA 80」，慶祝電影上映 80 周年！



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JAL 曾數次推出「JAL DREAM EXPRESS」合作主題機，每一架都充滿特色。近日就以《幻想曲》爲主題推出全新彩繪機，由機身到機艙頭毯、紙杯等都印上經典的魔法師學徒米奇跟魔法掃把圖案，認真適合粉絲打卡。而官方亦選定 11 月 18 日，即米奇生日當天首航，極具意義。



今次彩繪主題機機型為波音 767-300ER 型機，將會由 2020 年 11 月 18 日運航至 2022 年 3 月。不過，彩繪機只會在日本國内航行，由東京羽田機場航行至大阪伊丹、福岡、札幌新千歲、沖繩那霸等，有興趣的朋友記得注意。

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