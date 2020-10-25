深圳華強北火熱改裝 iPhone 12！網民：iPhone 11 改頭換面可用多兩年

iPhone 12、iPhone 12 Pro 兩款新 iPhone，早前未開賣之際，深圳華強北竟已驚現「iPhone 12」於市面出售！？原來，這些在華強北野生捕獲的 iPhone 12，並非真正 Apple 出品，而是最近於這處流行的改裝版本。



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早前，深圳華強北雖未有出售 iPhone 12，但這裡的商戶已流行將舊 iPhone 型號改裝為 iPhone 12，成為現時最 hit 產物。有華強北商戶表示，基本上凡是舊 iPhone 都可改裝為 iPhone 12 的模樣，只要將顧客現正使用的 iPhone 組件，全都放進 iPhone 12 機殼（當然是山寨出品）之中，再對好各項組件的線路鋪排便可。留意的是，有部分 iPhone 型號當改裝為 iPhone 12 後，或會出現部分功能缺失的情況，如雙鏡頭拍攝的話，就只有單個鏡頭可用。

華強北改裝 iPhone 12 商機之所以促成，是自上月初開始就已有 iPhone 12 玻璃背板、屏幕、鏡頭等零件流通市面，有網友笑指將 iPhone 11 改為 iPhone 12 後，多用兩年都沒有問題。收費方面，iPhone 11 會較便宜，盛惠約 100 人民幣（約 HK$118）；iPhone X 會昂貴一點，收費為 450 人民幣（約 HK$531），而改裝 iPhone 12 價格高低，就視乎有否 iPhone 排線而定。

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