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【附購買連結】超夢幻!Gimans Care 秋冬漸變色彩 Level 3 口罩 四大美感款式售$108盒

行內熱話 22:48 2020/10/24

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港牌 Gimans Care 表示，正開售最新的秋冬漸變色彩 Level 3 口罩。
 
 【一文看清口罩供應】平價口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

秋冬漸變色彩口罩有 4 種主調作主題，包括：復古派對 Vintage、少女胭脂 Blush、浪漫晚霞 Moody Cloudy 和詩意藍 Bookish。各口罩皆採用漸變色彩設計，時尚夢幻。此口罩即時起開賣，至 31/10 停止接受預購。

Gimans Care 秋冬漸變色彩口罩-復古派對 Vintage

其他內容】 日本製造!KOWA三次元口罩 藥房平售 $128/30個

Gimans 口罩規格 

-BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)
-ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)
-EN 14683 type IIr + 歐盟CE
-日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適
-口罩尺寸: 17.5cm x 9.5cm
-30片 
-Made in China

Gimans Care 秋冬漸變色彩口罩- 少女胭脂 Blush

 口罩購買連結<<<

預計出貨日期為12月初

其他內容】BB 展變口罩清貨場? 中衛特別色．Medicom．香港口罩劈價促銷

Gimans Care 秋冬漸變色彩口罩- 詩意藍 Bookish

其他內容】 附領取方法!醫療機構送口罩抗疫境! 免費送出理的中童/幼童口罩一盒

Gimans Care 秋冬漸變色彩口罩-浪漫晚霞

 購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

撰文 : 張文啟

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