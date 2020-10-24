【附購買連結】超夢幻!Gimans Care 秋冬漸變色彩 Level 3 口罩 四大美感款式售$108盒

港牌 Gimans Care 表示，正開售最新的秋冬漸變色彩 Level 3 口罩。



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秋冬漸變色彩口罩有 4 種主調作主題，包括：復古派對 Vintage、少女胭脂 Blush、浪漫晚霞 Moody Cloudy 和詩意藍 Bookish。各口罩皆採用漸變色彩設計，時尚夢幻。此口罩即時起開賣，至 31/10 停止接受預購。

▲ Gimans Care 秋冬漸變色彩口罩-復古派對 Vintage

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Gimans 口罩規格

-BFE PFE VFE >99% (Nelson Labs)

-ASTM F2100-19 LEVEL 3 (Nelson Labs)

-EN 14683 type IIr + 歐盟CE

-日式omega立體型摺法，超柔軟彈性耳帶，高透氣度，長時間佩戴舒適

-口罩尺寸: 17.5cm x 9.5cm

-30片

-Made in China

▲ Gimans Care 秋冬漸變色彩口罩- 少女胭脂 Blush

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預計出貨日期為12月初

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▲ Gimans Care 秋冬漸變色彩口罩- 詩意藍 Bookish

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▲ Gimans Care 秋冬漸變色彩口罩-浪漫晚霞

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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